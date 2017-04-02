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خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو

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خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو

مصراوي Masrawy

الشيخ خالد الجندي

كتبت– سحر عزام :

استنكر الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، الأحد، واقعة التحرش بفتاة في مدينة الزقازيق مساء الخميس الماضي وتدخل الشرطة لإنقاذ الفتاة بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء لتفريق جموع المواطنين.

وقال الجندي خلال تقديمه لبرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "Dmc" اليوم الأحد: "هذا الحادث لا يجب أن يمر مرور الكرام، فهناك كارثة بتحول المجتمع لوحوش آدمية متحركة بالعشرات للتحرش بواحدة أو البعض يتحرش والآخر يشاهد، فنحن لدينا دين وليس تدين، فمفروض البرلمان يعقد جلسة استثنائية لهذا الحادث".

وأشار الداعية الإسلامي، إلى ضرورة تحويل وزير الأوقاف كل مسئولي الأوقاف في الشرقية للتحقيق وتقديم الأئمة والخطباء في الشرقية استقالة أو إجازة جماعية لعدم وجود جدوى لخطب الجمعة التي يقومون بإلقائها داخل المحافظة -بحسب قوله.

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