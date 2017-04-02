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كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له»

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كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له»

التحرير

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قال الدكتور محمود كبيش، الفقيه القانوني والدستوري، مساء الأحد، إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع ؛ «ليس له ولاية على الإطلاق، وبالتالي فإن الحكم يُعد منعدمًا، والحكم المُنعدم لا يُنتج أثرًا».

أضاف كبيش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «الاختصاص بنظر هذه الدعوى أساسه مجلس الدولة، وقد صدر حكم بات لا معقب عليه من المحكمة الإدارية العليا، أعلى درجة في قضاء مجلس الدولة».

تابع: «محكمة الأمور المستعجلة تختص بمسائل مدنية لا تحتمل التأخير، كعقود الإيجار والبيع وما إلى ذلك، وهذا محدد في قانون المرافعات، لا غير ذلك».

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وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدمًا، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية، وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية، وتنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية. 

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التحرير

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