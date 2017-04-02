فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة

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قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، يتولى رئاسة مجلس أمناء البورصة المصرية للتنمية المستدامة، ويضم المجلس مجموعة من النخبة المصرية، وسيكون مقر الجمعية في البورصة بالقرية الذكية.

وأضاف المسلماني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج"الحياة اليوم"، المذاع على قناة"الحياة"، "الفكرة جاءت من الرئيس السابق، والطرف الثاني البورصة المصرية لتنمية العمل الاجتماعي والخيري في وقت واحد".

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وتابع: "الجميع متطوع ومتبرع ولا يحصل علي أي أجر نظير عمله، مشيرا إلى أن الاجتماع التأسيسي للجمعية تم ضخ 5 ملايين جنيه من خلال البورصة المصرية ونسعى خلال الفترة القادمة على ضخ المزيد من الأموال".

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