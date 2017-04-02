أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟»

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، إن حسم قضية تيران وصنافير مسألة هامة جدًا، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يناقش مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية، متسائلًا: «هل يجوز للبرلمان إنه يقول الاتفاقية سارية أو غير سارية أصلًا؟ طيب وحكم المحكمة؟ هل حينها سيكون الاحتكام للدستورية؟ هو كلام مين اللي يمشي.. السلطة القضائية ولا التشريعية؟».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «إحنا مش ماشيين في سكة مش عارفين ملامحها، ده أمر جلل وخطير، ويجب أن يكون هناك اتفاق في الرؤية بين كافة الأطراف، رئيس الوزراء بيقولك مجلس النواب يبتدي يناقش بقى.. طيب هو ينفع؟ مين صاحب القرار في قضية تيران وصنافير؟».

تابع: «هو في حد في مجلس النواب يقدر يطلع يقول أنا سيد القرار وبقر إن تيران وصنافير مصرية أو سعودية؟ طيب لو طلع بكرة 300 قالوا إنها سعودية في المجلس النواب.. ينفع؟ محدش عارف وماشين في مسار غير واضح».

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وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدمًا، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية، وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية، وتنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.