أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟»

Google+ Print
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، إن حسم قضية تيران وصنافير مسألة هامة جدًا، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يناقش مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة ، متسائلًا: «هل يجوز للبرلمان إنه يقول الاتفاقية سارية أو غير سارية أصلًا؟ طيب وحكم المحكمة؟ هل حينها سيكون الاحتكام للدستورية؟ هو كلام مين اللي يمشي.. السلطة القضائية ولا التشريعية؟».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «إحنا مش ماشيين في سكة مش عارفين ملامحها، ده أمر جلل وخطير، ويجب أن يكون هناك اتفاق في الرؤية بين كافة الأطراف، رئيس الوزراء بيقولك مجلس النواب يبتدي يناقش بقى.. طيب هو ينفع؟ مين صاحب القرار في قضية تيران وصنافير؟».

تابع: «هو في حد في مجلس النواب يقدر يطلع يقول أنا سيد القرار وبقر إن تيران وصنافير مصرية أو سعودية؟ طيب لو طلع بكرة 300 قالوا إنها سعودية في المجلس النواب.. ينفع؟ محدش عارف وماشين في مسار غير واضح».

شاهد أيضا

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدمًا، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية، وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية، وتنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة