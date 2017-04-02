«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب

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‏‫وصفت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان - اليوم الأحد - الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية حاليًا بـ«التاريخية وغير المسبوقة».

وقال علاء عابد، في بيان، إن "الزيارة سوف تشهد أول قمة حقيقية قائمة على التعاون بين مصر وأمريكا يعقدها السيسي منذ توليه مهام منصبه الرئاسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد حالة الركود والجمود الشديدين التي طالت العلاقات الإستراتيجية بين مصر وأمريكا في ظل السياسات الخاطئة من الإدارة الأمريكية السابقة تجاه مصر وشعبها".

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وأضاف أن "هذه الزيارة التاريخية ولقاء القمة الثنائية بين الرئيسين السيسي وترامب داخل البيت الأبيض ستكون له آثاره الإيجابية الكبيرة على مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود، خاصة أن هناك توافقًا بين الرئيسين السيسي وترامب، حول خطورة هذه الظاهرة وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية، والتي خرجت من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي إلى جميع دول العالم".

وتابع بالقول إن "لا بد أن يصحو المجتمع الدولي من سباته العميق لمواجهة هذه الظاهرة ونسفها"، مؤكدًا أن قمة السيسي وترامب ستحركه في هذا الاتجاه.