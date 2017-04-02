تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات

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رغم أنها واحدة من المطربات الأكثر شعبية في مصر والوطن العربي، إلا أن المطربة "أنغام" كثيرًا ما تتعرض لأزمات بسببب حفلاتها، قد يكون بعضها لأسباب خاصة بها، والبعض الآخر لأسباب خارجة عن إرادتها، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من الحفلات التي تسببت في مشكلات لأنغام.

1- حفل شرم الشيخ

آخر الأزمات التي تعرضت لها "أنغام" كانت في حفلها بشرم الشيخ، والذي كان من المقرر إحياءه يوم الخميس الماضي، ولكن أنغام اعتذرت عنه.

وعن سبب ذلك، كتبت أنغام عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك": "نظرًا لعدم التزام الجهة المنظمة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، صاحبة حفل أنغام ووائل جسار بشرم الشيخ، من حيث إرسال تذاكر الطيران ودفع أجور الموسيقيين والفنانين وتوفير الإقامة وعمل تصاريح الحفل، كما هو متفق عليه، فلذلك لن يتسنى لنا السفر وإقامة الحفل، وهذا توضيح من جانبنا"، وهو ما لقى استهجانًا وهجومًا من قبل الكثيرين، وتداول البعض أنباءًا حول أن "الإذاعة" تدرس قرارًا بوقف إذاعة أغاني أنغام.

2- أوبرا جامعة مصر

تعرضت المطربة أنغام لموقف محرج في مايو من العام الماضي خلال إحيائها حفل غنائي بأوبرا جامعة مصر، حيث تأخرت عن الحفل أكثر من ساعة عن موعدها، وهو ما جعل الكثيرين يبدون استياءهم، ويطلقون صافرات الاستهجان بعدما اعتلت أنغام المسرح، لكنها اعتذرت وأخذت تغني، ثم توقفت قائلةً: "أنا اتربيت على إيديكم فعلا، بمعنى أنا في حاجات كتير في شخصيتي اتغيرت، في أمور بقيت أقوى فيها وفي حاجات بقيت أضعف".

وتابعت: "النهاردة كبرت تلاتين سنة فوق الحاجة وأربعين اللي عندي، وماكنتش هامشي عشان زعلانة، كنت هامشي عشان مش هقدر استحمل.. النهاردة إدتوني درس مش هنساه وعلمني، مع إن حقيقي مكنش ذنبي".



3- حفل الكويت

تعاملت "أنغام"، في فبراير من العام الماضي، بجرأة شديدة مع قرار وضعها على قوائم الترقب بمطارات دولة الكويت، بسبب أزمتها مع طليقها الملحن الكويتي "فهد محمد الشلبي"، حيث أقام دعوى قضائية ضدها بحرمانه من رؤية ابنه، ومع ذلك التزمت أنغام بإحياء حفلها بمهرجان "فبراير الكويت"، وأصدرت بيان أكدت فيه حضورها الحفل وأنها مستعدة لأي إجراء قانوني التزامًا بموعدها مع الجمهور.

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4- وزير البيئة

أحيت أنغام حفلًا على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية في نوفمبر من العام الماضي، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ25 "اليوبيل الفضي"، ولكنها واجهت أزمة في الغناء بسبب معاناتها من الجيوب الأنفية، ووجهت رسالة لوزير البيئة، قائلة: "السحابة السوداء مبهدلاني لإني ساكنة في منطقة قريبة من مناطق الحرق، وعشان أقدر أغني مرة تانية لازم الموضوع ده ينتهي، لازم الكل يتدخل ويعترض على الموضوع ده، خاصة وزير البيئة لإن مناخيري والجيوب الأنفية مبهدلاني ووجعاني".

5- مهرجان دبي للتسوق

أثارت المطربة أنغام جدلًا واسعًا بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، في يناير من العام الماضي، أثناء إحيائها حفل مهرحان دبي للتسوق، حيث ظهرت في الصورة تقبل رأس الفنان محمد عبده، وعلّقت عليها: "أقبل رأس أستاذي الكبير محمد عبده من حفل مهرجان دبي للتسوق"، ولكن انتقدها البعض لهذا الفعل، فيما أعتبره آخرون تصرفًا عاديًا يدل على احترامها لمحمد عبده.