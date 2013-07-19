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دراسة تكشف النقاب عن سر نجاح الرجال أكثر من السيدات فى خفض الوزن

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دراسة تكشف النقاب عن سر نجاح الرجال أكثر من السيدات فى خفض الوزن دراسة تكشف النقاب عن سر نجاح الرجال أكثر من السيدات فى خفض الوزن

كشفت دراسة طبية النقاب عن السر وراء نجاح العديد من الرجال فى فقد الكيلوجرامات الزائدة والمؤرقة فى حين تفشل الكثير من السيدات فى هذه المهمة الهامة.

وأرجع الباحثون ذلك إلى أن الكثير من الرجال يتخذون مسألة فقد الوزن الزائد كقضية تحدٍ ومنافسة مع الآخرين يجب الفوز فيها مهما كانت التبعات دون قبول أية أعذار للفشل.

وأوضح الباحثون، أن هذه الحقيقة العلمية كثيراً ما تؤرق السيدات والفتيات ليشعرن بالغيرة من نجاح منافسيهم فيما يفشل بعضهن فى تحقيقه.

وكما توصلت الدراسات إلى أن الرجال لا يريدون أن ينظر إليهم على كونهم مجبرون على إتباع حمية غذائية، بل يرغبون فى أن ينظر لهم بكونهم يسعون لاكتساب مظهرا لائقا ومزيد من اللياقة البدنية عادة ما يكون الرجال أكثر نجاحاً فى فقدان الوزن لأنهم الأقرب لاعتبارها معركة قتالية تدار بواسطة العقل.

وأشارت صحيفة "سيدنى مورننج هيرالد" الأسترالية، أن الرجال يمكن أن يفقدوا الوزن الزائد بمعدل أسرع فى حال تصميمهم على تحقيق هذا الهدف بالمقارنة بالسيدات اللاتى يجد بعض الصعوبات والمشاق.

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مصر 365