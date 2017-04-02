ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​

كتبت - ياسمين محمد:

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، قرارًا بترقية (123882) من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيين الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات بجميع المحافظات.

وجاء القرار وفقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث تم ترقية الذين استوفوا الدورات التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين (شهادة الصلاحية اللازمة للترقي).

وفى نفس السياق، قرر الوزير، ترقية المعلمين المساعدين المتعاقدين خلال عام 2013 المرجئين من دفعتي مايو وأغسطس 2016 والبالغ عددهم (408) معلم مساعد، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين (شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم بالمراحل التعليمية المختلفة) إلى معلم/ إخصائي، من إجمالي (545) معلم مساعد.

وأوضحت الوزارة أنه جاري المتابعة مع إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة بشأن العدد الباقي منهم، على أن يصدر السادة المحافظون كل في نطاق اختصاصه، القرارات اللازمة للتعيين.