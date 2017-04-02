حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يعِد هذا اليوم بمصالحة وبعودة الأمور إلى نصابها شرط تقديم اعتذار أو تنازل لبعض الزملاء الذين تطاولت عليهم أخيراً



عاطفياً: لا تقف حائراً ولا تُخاطر بعلاقتك، بل شغّل عقلك واصغِ إلى قلبك وحدسك قبل أن تتفوه بأي كلمة يمكن أن تجرح مشاعر الحبيب



صحياً: تجنب المأكولات الغنية بالسمن أو الزيت غير النباتي، وابتعد قدر الإمكان عن الحلويات العربية

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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