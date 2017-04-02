حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: انتبه لمصالحك المهنية جيداً، ولا تسمح للعاملين لديك بارتكاب الأخطاء، لكن من الضروري أن تتحلّى بالهدوء والوعي الكامل



عاطفياً: تبدأ الأمور بالتحسن بشكل كبير لدى الجميع، وأستطيع القول إنك تتعلق بالحبيب، وأشجع انفتاحك عليه لتفهم طريقة تفكيره



صحياً: السّهر يُضعف من عزيمتك كثيراً ويبقيك في حال من الكسل

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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