أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود

Google+ Print
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يرى مجموعة من السائقين في بريطانيا أن معدلات استهلاك الوقود الخاصة التي تعلنها الشركات العالمية للسيارات في إصداراتها المختلفة، لا تماثل المعدلات الفعلية لها.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن أحد المواقع المتخصصة في أنماط الاستهلاك، أكد وجود شكوك لدى المستخدمين في المعلومات المعلنة من جانب الشركات العالمية فيما يتعلق بمعدلات استهلاك الوقود في السيارات.

شاهد أيضا

وأوضحت مجموعة من المجربين، أن معدلات استهلاك الفعلية للوقود تزيد بمقدار 24% تقريبًا عن البيانات الرسمية المعلنة لدى الشركات العالمية للسيارات.

وشكك المستخدمين أيضًا في المعدلات الحقيقية للانبعاثات الصادرة عن السيارات المختلفة، لاسيما بعد ظهور فضيحة التحايل على أجهزة اختبار معدلات الانبعاثات لسيارات فولكس فاجن التي تعمل بالديزل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»