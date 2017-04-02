شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود

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يرى مجموعة من السائقين في بريطانيا أن معدلات استهلاك الوقود الخاصة التي تعلنها الشركات العالمية للسيارات في إصداراتها المختلفة، لا تماثل المعدلات الفعلية لها.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن أحد المواقع المتخصصة في أنماط الاستهلاك، أكد وجود شكوك لدى المستخدمين في المعلومات المعلنة من جانب الشركات العالمية فيما يتعلق بمعدلات استهلاك الوقود في السيارات.

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وأوضحت مجموعة من المجربين، أن معدلات استهلاك الفعلية للوقود تزيد بمقدار 24% تقريبًا عن البيانات الرسمية المعلنة لدى الشركات العالمية للسيارات.

وشكك المستخدمين أيضًا في المعدلات الحقيقية للانبعاثات الصادرة عن السيارات المختلفة، لاسيما بعد ظهور فضيحة التحايل على أجهزة اختبار معدلات الانبعاثات لسيارات فولكس فاجن التي تعمل بالديزل.