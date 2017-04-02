إحباط محاولة تهريب مخدرات لمتهم أثناء عرضه على المحكمة بالمنيا

المنيا ـ ريمون الراوي:

جلس المتهم في قضية جنائية بالمنيا القرفصاء، بينما كان ينتظر دوره للعرض على المحكمة، فاقترب منه أحد أصدقائه مقدمًا وجبة إفطار، قبل أن يتشكك ضابط يترأس قوة تأمين المتهم فيهما، ويطلب تفتيش الطعام، ليكتشف إخفاء كمية متنوعة من المخدرات وسط الطعام، حاول مسجل خطر تهريبها لزميله.

كان اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير البحث الجنائي، بتمكن النقيب حازم الحيني، بإدارة تفتيش قطاع شمال المحافظة، من إحباط تهريب كمية من المخدرات لمتهم أثناء عرضه على المحكمة.

وأوضح الإخطار الأمني أنه أثناء تكليف الضابط بتأمين أحد المتهمين بقضايا جنائية بمركز بني مزار، وأثناء عرض المتهم على المحكمة، تسلل "م. س" 37 سنة - عاطل مسجل خطر، وحاول إعطاء زيارة لزميله المعروض على المحكمة، إلا أن الضابط ارتاب بالأمر فطلب تفتيش الطعام، حيث عثر على 15 قطعة من مخدر الحشيش، و4 أقراص من عقار "الترامادول" المخدر، وضعها الشقي المسجل داخل طبق الفول لزميله.

وبفحص الشقي المسجل تبين أنه سبق اتهامه في 9 قضايا اتجار بالمخدرات وهتك عرض، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.​