حظك اليوم برج السرطان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يسعى أحد الزملاء بقوة لتشويه صورتك في العمل، مع أن نتائج أعمالك الجدية تظهر قريباً وتفاجئ الجميع



عاطفياً:لا تنكر الحقيقة فأنت لا تستطيع الابتعاد عن الشريك بسبب التفاهم التام بينكما على العناوين العريضة لعلاقتكما



صحياً: يعدك هذا اليوم بالحظ الرائع على الصعيد الصحي، فينعكس ذلك ايجاباً على نفسيتك

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads