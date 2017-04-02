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حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

 مهنياً: تحقق أهدافاً متعدّدة تمنحك دفعاً إضافياً وحماسة كبيرة، وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقاً في العمل

عاطفياً: تشتاق إلى أن تلقي رأسك على كتف الحبيب، ربّما تفتقد حنانه بسبب ظروف طارئة أبعدتك عنه ووترت العلاقة بينكما إلى حدود التصعيد

صحياً: التعب الذي كنت تشكوه ناتج من الملل وعدم الرضى في حياتك المهنية والعاطفية لا بسبب عضوي
  

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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