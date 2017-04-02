حظك اليوم برج الثور الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: تتقدم سيرورة العمل كما تشتهي وبوضوح، ولن تضجر من عجزك عن استخلاص النتائج التي تريحك



عاطفياً: لن تشكو برودة مشاعر الحبيب تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك التي تبدو خفيفة وسهلة التحقيق



صحياً: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحياناً في توترات عصبية لن تؤثر

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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