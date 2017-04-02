"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

كتبت – سحر عزام :

نفى الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة، انتشار أمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر، مؤكدا إن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال قنديل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مساء الأحد، إن فيروس "الروتا" نادرا ما يسبب حالات وفاة، مؤكدا عدم ظهور هذا الفيروس في مصر أو غيره من الفيروسات المعدية.

وأوضح أن وقوع عدد من الوفيات في منطقة شبرا الخيمة خلال الفترة الأخيرة لا علاقة له بفيروسات أو بكتريا وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة لحالات الوفيات والمخالطين لهم.

وأشار رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة، إلى انطلاق حملة محدودة ضد مرض شلل الأطفال باستهداف تطعيم 6 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 أعوام في 10 محافظات.