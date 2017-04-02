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حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (صور)

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مصراوي Masrawy

حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (1)حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (1)

حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (2)حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (2)

حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (3)حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (3)

حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (5)حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (5)

حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (4)حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (4)

حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (6)حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (6)

حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (7)حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (7)

اسيوط - أسامة صديق:

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الأحد، في مول تجاري وسط مدينة أسيوط، ما أسفر عن تفحم 11 محلاً، وعدد من حالات الإصابة بالاختناق، جرى إسعافها ونقل بعضها إلى مستشفي أسيوط العام لتلقي العلاج.

وكان اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في 11 محلاً تجاريًا بالطابق الثاني من مول المصطفى التجاري وسط مدينة أسيوط.

وتمكنت فرق من الدفاع المدني بمعاونة أصحاب المحال والأهالي من السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات السكنية المجاورة.

وحرر بالواقعة المحضر اللازم، أحيل إلى النيابة للتحقيق.​

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