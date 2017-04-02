جنايات كفر الشيخ تحيل قاتلي سائق "توك توك" إلى المفتي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ (الدائرة الأولى)، اليوم الأحد، بإحالة أوراق سمكري وسائق إلى المفتي، لأخذ رأيه الشرعي بشأن إعدامهما، لقتلهما سائق "توك توك" عمدًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين رمضان على الزقم، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبد الرشيد السمادونى، وسكرتارية وليد شعبان الأعصر، فى القضية رقم 23211 لسنة 2016، والمقيدة برقم 3437 لسنة 2016 كلى كفر الشيخ.

وكشف أمر المستشار أحمد عاشور المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بإحالة المتهمين "ح. ر. ف" 19 سنة - سمكري سيارات، و"حمادة. ع. إ" 18 سنة - سائق "توك توك"، يقيمان بقرية محلة القصب دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، إلى محكمة الجنايات في ارتكابهما واقعة قتل "أحمد صفوت إبراهيم - سائق توك توك"، بغرض سرقته، في 28 أغسطس من العام الماضي.

كما كشف أمر إحالة المتهمين استدراجهما المجني عليه ناحية قرية محلة موسى دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، لسرقته، وحال مقاومته طعنه المتهم الأول بسلاح أبيض "مطواة"، وذلك في حضور المتهم الثاني، مقترنة هذه الجناية بأخرى تتضمن سرقة المجنى عليه تتمثل في "توك توك" الضحية، ومبلغ مالي، وهاتف نقال.​