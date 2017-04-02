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فيديو| الصحة: هذه حقيقة «الفيروس الغامض»

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فيديو| الصحة: هذه حقيقة «الفيروس الغامض» فيديو| الصحة: هذه حقيقة «الفيروس الغامض»

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قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إن  خالية تمامًا من أي أوبئة أو فيروسات مشتفية كما يشاع، موضحا أن ما يتم تداوله بشأن وجود فيروس غامض هي شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف قنديل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة "، "لا يوجد أي تفشيات وبائية، ولا ما يسمى فيروس الروتا، ووزارة الصحة لا تحتاج إلى أن تخفى شيئا لاسيما إذا كان متعلقا بالصحة والوبائيات".

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وتابع: "من ضمن الشائعات التي خرجت أن هناك طفلة أخرى توفيت في مستشفى الدمرداش بسبب الفيروس الغامض، وهذا غير صحيح على الإطلاق، حيث أكد التقرير الصادر من المستشفى أن الطفلة كانت تتلقى العلاج من مرض يصيب الأطفال منذ فترة، ومصابة بمرض مناعي لم يتم تشخيصه من الأساس".

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التحرير

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