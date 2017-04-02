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أماني الخياط تكشف تشكيل مجلس قيادة العالم: «السيسي أحد أعضائه»

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أماني الخياط تكشف تشكيل مجلس قيادة العالم: «السيسي أحد أعضائه» أماني الخياط تكشف تشكيل مجلس قيادة العالم: «السيسي أحد أعضائه»

التحرير

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قالت الإعلامية أماني الخياط، إن قمة الرئيس عبد الفتاح ، ونظيره الأمريكي دونالد ، إقليمية ولا تهتم بالداخل المصري والعلاقات المشتركة فقط، مشدّدًة على أنها ليست قمة عادية.

أضافت الخياط، خلال تقديمها برنامج «بين السطور»، عبر فضائية «ON Live»، أن «الإعلاء من دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العالم، لدرجة التدخل في الانتخابات الأمريكية، كان يمهد لأن العالم لن يعود لنظام القطبين، وإنما سيسلك نظام لمجلس إدارة شئون العالم».

تابعت: «الأسماء المطروحة لتشكيل هذا المجلس، تبدأ أمريكا ترامب، إذ أن الأخير أعلن أن روسيا وأمريكا في حاجة لبعضهما، والطرف الثاني في المجلس سيكون روسيا بوتين، وفي أوروبا ميركل مرشحة بقوة من ألمانيا، ومن إنجلترا تيريزا ماي، وفي آسيا تأتي الصين بقوتها الاقتصادية، ومن منطقة الشرق الأوسط إسرائيل، ثم يأتي الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلًا لمصر».

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استكملت: «الرئيس السيسي سيكون العضو العربي المسلم على مائدة مجلس إدارة شئون العالم المقترحة»، موضحةً أن عددًا من الملفات حملها الرئيس في قمته مع ترامب، منها ما هو جاد وحقيقي، وأخرى للاستهلاك الإعلامي.

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التحرير

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