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غدًا.. «صحة البرلمان» تواصل جولتها بمستشفيات أسوان

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غدًا.. «صحة البرلمان» تواصل جولتها بمستشفيات أسوان غدًا.. «صحة البرلمان» تواصل جولتها بمستشفيات أسوان

التحرير

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أنهى وفد البرلمان المكون من عدد من نواب لجنة الصحة، أعمال زيارته الميدانية لمستشفيات أسوان، ومستشفى دراو، على أن يستكمل زياراته غداً، وذلك بناءً علي طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسين عبد الصبور حول تدهور الخدمات الصحية بالمحافظة.

وقال النائب ياسين عبد الصبور إن اللجنة ستستكمل أعمالها - غدًا الاثنين - بمستشفيات الإقليم، بزيارة مستشفى الصداقة، والمستشفى الجامعي بأسوان.

وطالب النائب عامر الحناوي - خلال الزيارة - بتطوير استقبال مستشفي دراو المركزي بإضافة غرفة جراحة طوارئ، وجهاز أشعة مقطعية، ودعمها بـ20 ماكينة غسيل كلوي، نظرًا لأن المستشفي يتردد عليها ما يقرب من 120 مريضًا يوميًا، مشيرًا إلى أن الماكينات القديمة انتهى عمرها الافتراضي، بالإضافة إلي دعم المستشفي بثلاجات لتخزين الدم، و4 حضانات تنفس كاملة موصلة مع جهاز تنفس صناعي، ودعم المستشفي بجهاز غازات الدم، لقياس عنصري الصوديوم والبوتاسيوم.

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وأوضح الحناوي، أن هذه الطلبات سيتم عرضها بلجنة الصحة بالبرلمان في حضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة.

وزار وفد البرلمان، برئاسة النائب محمد عماري، رئيس لجنة الصحة، مستشفى نصر النوبة، للاستماع لمشاكل المرضى.

وقال رئيس اللجنة إن الجولة تأتي في إطار تفقد المستشفيات والتعرف على المشاكل التي تعاني منها، لافتًا إلى اكتشافه وجود عجز في أطباء الأشعة والتخدير والغسيل الكلوي بمستشفى نصر النوبة.

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التحرير

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