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وزير شؤون مجلس النواب: لم يتقدم أي عضو بمشروع لتخفيض سن القضاة

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وزير شؤون مجلس النواب: لم يتقدم أي عضو بمشروع لتخفيض سن القضاة وزير شؤون مجلس النواب: لم يتقدم أي عضو بمشروع لتخفيض سن القضاة

التحرير

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قال المستشار عمرو مروان، وزير شئون مجلس النواب، اليوم الأحد، إنه لم يتقدم أي نائب بمشروع قانون إلى المجلس بشأن تخفيض سن القضاة إلى 60 عامًا بدلًا من 65، مؤكدًا أن الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام حول هذا الأمر "لا أساس لها من الصحة".

وأضاف مروان أنه تأكد من ذلك بعد الرجوع إلى مجلس النواب وتبين الأمر.

وكان النائب البرلماني محمد أبو حامد قد أعلن عزمه التقدم بمشروع قانون في هذا الصدد، وهو ما لاقى معارضة من بعض النواب الذين اعتبروا أن القضاة الأقدم أكثر درايةً وخبرة، ولا يجوز تخفيض سن معاشهم.

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التحرير

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