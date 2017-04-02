أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| خبير عسكري: «الأنصاري» هرَّب مرسي من السجن خلال ثورة يناير

Google+ Print
فيديو| خبير عسكري: «الأنصاري» هرَّب مرسي من السجن خلال ثورة يناير فيديو| خبير عسكري: «الأنصاري» هرَّب مرسي من السجن خلال ثورة يناير

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء محمود الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان بأكاديمية ناصر العسكرية، إن أبو أنس الأنصاري، أحد مؤسسي تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، هو من "هرَّب" الرئيس المعزول محمد مرسي من السجن، إبان أحداث ثورة 25 يناير.

وأضاف الشهاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "القوات المسلحة تتبع استراتيجية للقضاء على بؤر الإرهاب"، موضحا أن الجيش لدية أجهزة وإمكانات فنية للكشف عن المفرقعات والمتفجرات.

وتابع: "الجيش دمَّر 3900 نفق للإرهابيين"، مؤكدا أن الشعب يقف بجانب الشرطة والجيش.

شاهد أيضا

ويذكر أن المتحدث العسكري، أعلن اليو الأحد في بيان، مقتل "الأنصاري" في غارات نفذتها طائرات الجيش على معاقل للإرهابيين، خلال الفترة الماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش»

فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش»

فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج»

فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج»

فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد

فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد