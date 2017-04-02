فيديو| خبير عسكري: «الأنصاري» هرَّب مرسي من السجن خلال ثورة يناير

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قال اللواء محمود الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان بأكاديمية ناصر العسكرية، إن أبو أنس الأنصاري، أحد مؤسسي تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، هو من "هرَّب" الرئيس المعزول محمد مرسي من السجن، إبان أحداث ثورة 25 يناير.

وأضاف الشهاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "القوات المسلحة تتبع استراتيجية للقضاء على بؤر الإرهاب"، موضحا أن الجيش لدية أجهزة وإمكانات فنية للكشف عن المفرقعات والمتفجرات.

وتابع: "الجيش دمَّر 3900 نفق للإرهابيين"، مؤكدا أن الشعب يقف بجانب الشرطة والجيش.

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ويذكر أن المتحدث العسكري، أعلن اليو الأحد في بيان، مقتل "الأنصاري" في غارات نفذتها طائرات الجيش على معاقل للإرهابيين، خلال الفترة الماضية.