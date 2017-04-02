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وزير التعليم يصدر قرار بترقية 123 ألفًا و882 مدرسًا

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وزير التعليم يصدر قرار بترقية 123 ألفًا و882 مدرسًا وزير التعليم يصدر قرار بترقية 123 ألفًا و882 مدرسًا

التحرير

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أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا بترقية 123882 من أعضاء هيئة التعليم شاغلى وظائف المعلمين، ومايقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيين الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات بجميع المحافظات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الصادر ترقيات لهم استوفوا الدورات التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين (شهادة الصلاحية اللازمة للترقى)؛ وفقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

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كما قرر الوزير، ترقية المعلمين المساعدين المتعاقدين خلال عام  2013 المرجئين من دفعتى مايو وأغسطس 2016 والبالغ عددهم (408) معلم مساعد، الذين استوفوا البرامج التدريبية التى اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين (شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم بالمراحل التعليمية المختلفة) إلى "معلم - إخصائى"، من إجمالى (545) معلم مساعد، وجارٍ المتابعة مع إدارة الفتوى للوزارة بمجلس الدولة بشأن العدد الباقى منهم، على أن يصدر المحافظون كل فى نطاق اختصاصه، القرارات اللازمة للتعيين.
 

 

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التحرير

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