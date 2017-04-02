نقيب المأذونين: مكاتب التسوية والخلع سبب زيادة معدلات الطلاق

التحرير

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قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إن السنوات الماضية شهدت وصول نسبة الطلاق مقارنة بالزواج إلى 16%، موضحا أن مكاتب التسوية سبب في ارتفاع معدلات الطلاق.

وأضاف عامر، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى :"قضايا الخلع أصبحت نقطة سوداء فى ارتفاع معدلات الزواج لعدم تقبل الرجل وصول انذار على يد محضر للتسوية مما يجعله يصمم على ايقاع الزواج، في 2016 كان كل مليون عقد زواج يتم عقد 160 ألف حالة طلاق.

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وتابع: "سهولة تكاليف الزواج ومساعدة الأسرة للشباب فى تكاليف الزواج جعلت عددا كبيرا من الشباب غير مبال بظروف الزواج ومتطلباته"، مشيرا إلى أن أبسط المشاكل الآن تؤدي إلى الطلاق من خلال اللجوء لمكاتب تسوية النزاع الأسري.



