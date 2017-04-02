حظك اليوم برج الحمل الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً : أ حوالك المالية تتحسن كما تتمنى بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، والمطلوب إليك عدم توقيع أي وثيقة قبل التدقيق في تفاصيلها وبنودها



عاطفياً: إذا رغبت في الزواج أو الارتباط جدياً فهنيئاً لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه



صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض وترفض أن تلازم المنزل

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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