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فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا

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فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا

التحرير

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نفى إيهاب جلال، المدير الفني لفريق للمقاصة، رفضه تدريب نادي الزمالك قبل أشهر قليلة، موضحًا أن مجلس إدارة النادي الفيومي هو الذي رفض العرض.

وقال «جلال»، خلال تصريحات إذاعية، مع الإعلامي مدحت شلبي، باذاعة ميجا fm، إنه لو عُرض عليه تدريب الفريق الأبيض في الوقت الحالي، فمن المستحيل أن يوافق، مشيرًا إلى أنه سيوافق إذا كان العرض في الموسم المقبل.

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وتابع "تدريب الأهلي أو الزمالك، شرف كبير لأي مدرب في مصر"، مشيرا إلى أنه سيكون منافسًا على بطولة الدوري بعد تحقيق الفوز في المباريات المقبلة.

وتغلب مصر المقاصة، على نظيره الإسماعيلي، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على استاد الفيوم، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري.  

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التحرير

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