بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

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علق أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على فوز فريق مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على الإسماعيلي، وقال إن الفريق الفيومي ما زال يتألق ويواصل ملاحقة النادي الأهلي متصدر بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف يونس، خلال برنامج «ستاد مصر» الذي يعرض على قناة «on sport»، أن الواقع يؤكد أن المقاصة يعيش حالة توهج خاصة جدًا ويظل هو المنافس الأقرب للمارد الأحمر.

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ويحتل الفريق الفيومي المركز القاني بجدول الدوري برصيد 51 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 40 نقطة.