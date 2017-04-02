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بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

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بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

التحرير

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علق أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على فوز فريق للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على الإسماعيلي، وقال إن الفريق الفيومي ما زال يتألق ويواصل ملاحقة النادي الأهلي متصدر بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف يونس، خلال برنامج «» الذي يعرض على قناة «on sport»، أن الواقع يؤكد أن المقاصة يعيش حالة توهج خاصة جدًا ويظل هو المنافس الأقرب للمارد الأحمر.

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ويحتل الفريق الفيومي المركز القاني بجدول الدوري برصيد 51 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

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التحرير

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