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فيديو| عبد الجليل إمام: الزمالك رشحني لمنصب إداري: «مش مدير كرة»

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فيديو| عبد الجليل إمام: الزمالك رشحني لمنصب إداري: «مش مدير كرة» فيديو| عبد الجليل إمام: الزمالك رشحني لمنصب إداري: «مش مدير كرة»

التحرير

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أكد عبد الجليل إمام، مدير الكرة السابق بنادي طلائع الجيش، أنه مرشح بالفعل لتولي منصب بالجهاز الإداري لنادي الزمالك، لكنه ليس مديرًا للكرة.

وأوضح «عبد الجليل»، خلال مداخلته الهاتفية، ببرنامج «مسا » الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة «راديو مصر»، أن حمد مرتضى منصور، عضو مجلس ادارة القلعة للبيضاء، تحدث معه لكن اسناد المنصب له لم يحسم حتى الآن رسميًا.

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وأضاف، أن مسؤولو النادي الأبيض أبلغوه بأن مهام الوظيفة المرشح لها ستليق به، وأبدى موافقته على العمل في نادي كبير بحجم الزمالك. 

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التحرير

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