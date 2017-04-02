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البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية

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البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية

التحرير

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أثار عدد من نجوم الفن الجدل حولهم، بسبب حملهم أعلام بعض الدول أو الطوائف أو الكيانات، ما جعلهم في مرمى غضب البعض خاصةً مع اشتعال العديد من الصراعات العرقية والأيديولوجية في مناطق متفرقة بالعالم، لا سيما الشرق الأوسط، ونرصد أبرزهم في التقرير التالي:

1- وائل جسار

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، للفنان وائل جسار وهو يحمل علم "البوليساريو" أو "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب"، وهي حركة سياسية مسلحة تطالب بانفصال منطقة الصحراء عن المملكة المغربية، ما أثار غضب الكثير من المغاربة.

وجاء رد وائل في مقطع نشره عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، قائلاً إنه يحترم كل الدول العربية وجمهوره بها، وحقيقة الصورة أن شاب طلب منه التصوير معه، مؤكدًا أنه لم يكن لديه أي معلومات عن العلم الذي كان يحمله الشاب، وأرفق الفيديو بتعليق: "توضيح للشعب المغربي الحبيب".

وائل جسار

2- فيفي عبده

قالت الفنانة فيفي عبده، أثناء حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على قناة "دريم"، إنها رقصت في حفل بفندق "مينا هاوس"، أمام رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، مناحم بيجن، ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشى ديان، وأضافت: "وأنا بارقص لقيت اترمى عليا العلم الإسرائيلي، فحطيته تحت رجليا.. وسيبتهم ومشيت".

3- خالد أبو النجا

وضع الفنان خالد أبو النجا العلم الخاص بالمثليين كخلفية لصورته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعبّر عن تأييده لزواج المثليين، وأثار ذلك ضجة كبيرة حوله.

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خالد أبو النجا

4- رانيا يوسف

حضرت الفنانة رانيا يوسف حملة "سلام من "، التي انطلقت من منتجع "سهل حشيش" السياحي، مرتديةً فستان من تصميم مصممة الأزياء، ماجدة داغر، على شكل علم مصر، ما أزعج البعض الذي اتهمها بأنها حاولت السخرية من العلم.

رانيا يوسف

5- صافيناز

واجهت الفنانة صافيناز عقوبة الحبس لمدة عام مع الشغل، بسبب ارتدائها بدلة رقص على شكل علم مصر، وذلك بتهمة "إهانة العلم"، لكن محكمة جنح العجوزة قررت في النهاية حبسها لمدة 6 أشهر فقط.

صافيناز

6- محمد حماقي

أحيا الفنان محمد حماقي حفلاً غنائياً بدولة قطر، في ساحة "علي بن حمد العطية" بنادي "السد الرياضي" في "الدوحة"، ورفع علم مصر أثناء تفاعله بالغناء مع الجمهور، ما سبب حالة من الغضب لدى قطاع من جمهوره بسبب توتر العلاقات بين مصر وقطر.

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التحرير

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