غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

يعقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الاثنين، للحديث حول الثانوية العامة بنظامها الجديد.

يعقد المؤتمر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، في تمام الحادية عشرة صباحًا.

جدير بالذكر أن امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة سوف يُعقد اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4/6/2017، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 22/6/2017.​