"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي

كتبت- ياسمين محمد:

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تقديم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي استقالته بعد 45 يوما من حلف اليمين.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الأحد-، أن هذا الخبر عارٍ تماما عن الصحة، ووصفته بأنه إشاعة مغرضة تهدف إلى إثارة الرأي العام، وأن الوزير يمارس عمله بشكل طبيعي، ويتخذ الإجراءات اللازمة؛ لتنفيذ خطته الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المواقع الإلكترونية التي نشرت هذا الخبر.

وتهيب وزارة التربية والتعليم بوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى الجهات المعنية قبل النشر.