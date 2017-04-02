أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي

Google+ Print
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي "التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي

مصراوي Masrawy

الدكتور طارق شوقي

كتبت- ياسمين محمد:

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تقديم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي استقالته بعد 45 يوما من حلف اليمين.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الأحد-، أن هذا الخبر عارٍ تماما عن الصحة، ووصفته بأنه إشاعة مغرضة تهدف إلى إثارة الرأي العام، وأن الوزير يمارس عمله بشكل طبيعي، ويتخذ الإجراءات اللازمة؛ لتنفيذ خطته الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المواقع الإلكترونية التي نشرت هذا الخبر.

وتهيب وزارة التربية والتعليم بوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى الجهات المعنية قبل النشر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة