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ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش

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ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش

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مديرية امن شمال سيناء

شمال سيناء - أشرف سويلم:
تمكنت أجهزة الأمن في حي المساعيد بمدينة العريش، اليوم الأحد، من ضبط عنصر تكفيري أثناء زراعته عبوة ناسفة في منطقة أبو عيطة.

وقال مصدر أمني إن أحد ضباط الجيش كشف عنصر تكفيري يزرع عبوة ناسفة بالقرب من مسجد محمود أبو عيطة بحي المساعيد، فسارع إليه وألقى القبض عليه، وأحالته أجهزة الأمن للتحقيقات.

ومن التحريات الأولية تبين أن المتهم من مدينة الشيخ زويد، ويقيم بمدينة العريش، وينتمي لعناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس". ​

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