«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو»

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أعلن مدربي نابولي ويوفنتوس عن تشكيلة الفريقين اللتان ستبدأن بينهما، وذلك ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم ” الكالتشيو ”، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” سان باولو ” معقل نابولي .

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمي: بوفون

خط الدفاع: أسمواه – كيليني – بونوتشي – ليشتستاينر

خط الوسط: ماركيزيو – خضيرة - بيانيتش

خط الهجوم: ماندزوكيتش – هيجواين – ليمينا

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بينما جاء تشيكل نابولي كالتالي:

حراسة المرمي: رافائيل

خط الدفاع: سترينتش – كوليبالي – ألبيول – هيساي

خط الوسط: آلن – جورجينهو - إنسيني – هامشيك – كاليخون

خط الجوم: ميرتينز