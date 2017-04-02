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في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة

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في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة

التحرير

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أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيلة الأساسية لفريقه، المقرر أن تبدأ لقاء غرناطة، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع 29 من الدوري الإسباني.

وشهدت التشكيلة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإيقاف، بعد تلقيه الإنذار الخامس هذا الموسم في المباراة التي جمعت الفريق مع فالنسيا يوم 19 مارس الماضي.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

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الدفاع: ماسكيرانو، ألبا، روبيرتو، ماثيو.

الوسط:  راكيتيتش، بوسكيتس، جوميز.

الهجوم: سواريز، نيمار، رافينها.

تشكيلة برشلونة

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التحرير

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