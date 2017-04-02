صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة

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أطلق الفريق التطوعي "ناس للخير" بمحافظة السويس، اليوم الأحد. حملة "إعمار" لتسقيف المنازل المكشوفة، وتستهدف المناطق الريفية الفقيرة، وانطلقت المرحلة الأولى من الحملة بقرية "الشلوفة" بتركيب 40 سقفًا كاملًا بمشاركة 50 شابًا وفتاة من المنظمين والمتطوعين.

يقول أحمد وديع، قائد فريق ناس للخير، إنه تم توفير جميع مستلزمات الحملة من أدوات ومعدات من تبرعات أهل الخير، وإنه سيتم استكمال المرحلة الثانية لحملة إعمار، السبت المقب، بمنطقة "كبريت" ثان أكثر المناطق المعدومة والفقيرة بالمحافظة، وذلك بمشاركة فريق "يلا نبدأ" وعدد من المتطوعين الشباب من محافظة القاهرة.

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وأضاف وديع، أن فريق ناس للخير فريق شبابي تطوعي ليس له أي انتماءات أو توجهات سياسية أو دينية ولا يتبع أي جهة حكومية، ويعتمد على الشباب وتبرعات أهالي السويس، وله سابقة أعمال كبرى فى مشاريع الكفالة الشهرية والمشروعات الموسمية وشنط رمضان السنوية، ومشروعات أخرى في مجال الصحة والتعليم، ويرتكز أعمالهم على أفقر القرى بالمناطق الريفية.









