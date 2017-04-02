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الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء

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الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء

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دميتري بيسكوف

موسكو - (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن كل التصريحات والأقاويل حول قيام روسيا بالتدخل في شؤون السياسة الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية هو محض افتراء.

وقال بيسكوف في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن موسكو تصر على أن كل الاتهامات التي تشير إلى احتمالية تدخلها في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مجرد افتراء ولا وجود لأية أدلة على الإطلاق تثبت ذلك.

وأضاف بيسكوف قائلا " أن المستوى المتدني لثقة الأمريكيين في روسيا يعتبر نتاج دعاية مكثفة وموجهة تُدار في الولايات المتحدة ضد روسيا".

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