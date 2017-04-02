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مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

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مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مصراوي Masrawy

الرئيس المصري عبد الفتاح

واشنطن - (أ ش أ)

أعلن مسئول رفيع المستوى بالبيت الأبيض أن واشنطن ترغب في الإبقاء على علاقات قوية مع على صعيد المساعدات الأمنية.

ونقلت "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، عن مسئول البيت الأبيض - الذي رفض الكشف عن هويته - قوله "إن واشنطن ترغب أيضا في استغلال الزيارة الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة في استئناف العلاقات الثنائية بين الدولتين والبناء على الصلة القوية التي نشأت بين السيسي والرئيس الأمريكي دونالد عندما التقيا معا في نيويورك".

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