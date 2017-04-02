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مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت

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مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت

التحرير

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قال إيهاب جلال، المدير الفني لفريق للمقاصة، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه على النادي الإسماعيلي، مشيرًا إلى أن فريقه كان مسيطرا في معظم أوقات المباراة. 

وأضاف «جلال»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة on sports، أن مواجهة الدراويش من أهم وأصعب المباريات، مؤكدًا أنه لن ينظر للمنافسة مع النادي الأهلي على صدارة جدول الدوري حاليًا، وقد يحدث ذلك بعد خوض عدد من المباريات، خاصة أنه لا توجد مواجهة سهلة. 

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وتغلب مصر المقاصة، على نظيره الإسماعيلي، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على استاد الفيوم، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري. 

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