كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك»

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أجرت القناة الأولى في التلفزيون الألماني، لقاء تلفزيونيا مطوّلا مع كامل زاهر، أمين صندوق النادي الأهلي، في إطار اهتمام القناة بإعداد «فيلم تسجيلي» عن النادي الأكبر والأشهر في القارة السمراء ونادي القرن في قارة أفريقيا؛ويأتي ذلك ضمن احتفالات القناة الألمانية بالأندية الأشهر والأكبر في العالم.

وحرص مسئولو القناة الألمانية، في بداية حديثهم مع كامل زاهر، على التأكيد بأن السبب الرئيسي في اهتمامهم بتسجيل «فيلم» عن الأهلي، هو أنه نادي القرن في قارة أفريقيا، والأكبر والأشهر في القارة السمراء.

وأكد وفد القناة الألمانية لكامل زاهر أنهم قاموا بعمل بحث موسّع عن الأندية الأكثر شهرةً، والتي تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في بلدها، ولم يجدوا سوى ناديين فقط على مستوى العالم، هما: «الأهلي» في مصر و«فلامنجو» في البرازيل، واللذان لا يوجد أدنى شك في أنهما الأكثر جماهيرية في بلديهما، خصوصًا وأن بلاد مثل إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، تكون الأمور فيها متوازنة بعض الشيء بين أنديتها.

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من جانبه، قال كامل زاهر لوفد القناة الألمانية، إن الأهلي يعد هو النادي الأكبر في مصر وأفريقيا والعرب، كونه الفريق الأكثر فوزًا بالبطولات، وأيضًا الفريق الذي يضم قاعدة جماهيرية كبيرة تصل في مصر فقط إلى 70 مليون مشجع.

وأوضح أمين صندوق الأهلي للقناة الألمانية أن المنافسة في مصر بين الأهلي والزمالك منافسة معنوية فقط، حيث يقول الواقع بأن المنافسة على الأرض ليست موجودة، كون الأهلي تُوّج بـ38 لقب دوري والمنافس فاز بـ12 فقط.