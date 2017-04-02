مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي

بوينس أيرس - (د ب أ)

لقي 230 شخصا على الأقل حتفهم جراء فيضانات عارمة وانهيارات أرضية في مدينة موكوا جنوب غربي كولومبيا.

وأفاد كارلوس إيفان ماركيز، مدير خدمات الطوارئ الوطنية، اليوم الأحد بأنه تم انتشال 238 جثة على الأقل بينما أصيب أكثر من 200 شخص، و أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

كانت الصخور الضخمة، التي تم جرفها إلى المدينة، دليلا على قوة الفيضان المدمرة، بينما قام آلاف الأشخاص بتقديم المساعدة والبحث أسفل الانقاض عن ناجين.

وتسببت الأمطار الغزيرة في زيادة منسوب مياه ثلاثة أنهار حيث فاضت المياه على ضفافها. وتدفق الطين والمياه إلى 17 من أحياء مدينة موكوا الـ 40، في وقت مبكر من أمس السبت، لتجرف بيوتا أو تطمرها أسفل الحطام.. وألغى الرئيس خوان مانويل سانتوس رحلة إلى كوبا ليتوجه إلى المنطقة المنكوبة وأمر بإرسال جنود إليها.

وعاد اليوم سانتوس بعد زيارته الأولى أمس السبت إلى موكوا برفقة عدة وزراء. وقال إن الأولوية هي استعادة الكهرباء وإمدادات المياه للعمل واعادة اصلاح الطرق .

وتقع موكوا، التي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة، قرب حدود الإكوادور وتبعد حوالي 630 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة الكولومبية بوجوتا.