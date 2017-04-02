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رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية

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رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد، استعرض فيه الموقف التنفيذي للمشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مختلف المجالات، في حضور وزراء الاثار، والزراعة واستصلاح الاراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ عدد من المشروعات من حيث معدلات التنفيذ وإزالة أي عوائق قد تحول دون إتمام كل المشروعات في توقيتاتها المحددة.

وأكد المجتمعون على أولية المشروعات التنموية في المجالات الخدمية مثل الصحة والتعليم والاسكان الاجتماعي والمتوسط، فضلًا عن مشروعات قطاع الآثار والسياحة.

وعرض رئيس الهيئة الهندسية، تقريرًا حول عدد من المشروعات التي تشرف الهيئة على تنفيذها على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات سواء اسكان وصحة وتعليم وإمداد مياه والطرق والكبارى وتطوير العشوائيات.

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