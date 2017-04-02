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إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس

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إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل

كتب محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأحد، "ليو آي مين" رئيس شركة "تيدا" الصينية الأفريقية والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال أحمد درويش، إن شركة "تيدا" تعد إحدى كبرى الشركات التي تشارك في عمليات تطوير وتنمية المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، مشيرًا إلى اهتمام الشركة بزيادة استثماراتها في .

وأوضح أن الشركة تسعى إلى الاستفادة من الامكانات الكبيرة لدى مصر في مجال المنسوجات، وخاصة السمعة الدولية المتميزة للقطن المصري في الأسواق العالمية.

وقدم درويش، تصور مبدئي لإقامة مشروع متكامل للغزل والنسيج يستخدم تكنولوجيا حديثة في كافة المراحل الإنتاجية بما يخدم احتياجات السوق المحلى والتصدير.

من جانبه ثمن رئيس مجلس الوزراء، تطلع الشركة لضخ استثمارات جديدة من خلال إقامة هذا المشروع الهام للغزل والنسيج، لإنتاج منتجات رفيعة المستوى يمكن أن تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، بما في ذلك السوق الأفريقية في ضوء اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الأفريقية. ووجه رئيس الوزراء، ببحث احتياجات هذا المشروع ودراسته بشكل مفصل ، معرباً عن تطلع مصر للمزيد من المشاركة من جانب الشركات الصينية في مشروعات التنمية.

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