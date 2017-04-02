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بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح

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بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح

التحرير

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عاد التيار الكهربائي إلى مدينتي رفي والشيخ زويد، اليوم الأحد، بعد انقطاع استمر 14 يومًا.

أفادت مصادر بأن التيار الكهربائي وصل إلى جميع قرى وأحياء المدينتين مع حلول أولى ساعات مساء اليوم.

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وقال مصدر في قطاع النقل التابع لشركة الكهرباء العاملة في شمال سيناء، إن فرق الأعطال بالتعاون مع مقاول كهرباء تمكنوا من إصلاح أعطال الخط 66 المغذي للمدينيتن، والمار بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد حتى محطة الوحشي لتوزيع الكهرباء في الشيخ زويد.

وخلال الأيام الماضية تسبب انقطاع التيار الكهربائى في تضرر أصحاب المحال بسبب فساد السلع الغذائية، وملاك الأراضي الزراعية بسبب عدم قدرتهم على الري لانقطاع التيار الكهربائي المشغل لطرمبات رفع المياه من الآبار.

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التحرير

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