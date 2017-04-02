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رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان

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رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان

التحرير

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قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن أداء الاقتصاد المصري يتحسن، لافتا إلى وجود مؤشرات إيجابية مع وصول الاحتياطي النقدي إلى 27 مليار دولار، وتوقع زيادته خلال الفترة المقبلة.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الاحتياطي في العام المالي "2015 - 2016" لم يتعد 15.5 مليار دولار، موضحا أن الأرقام التي تم التوصل إليها تعتبر مؤشرًا جيدا.

وعلق إسماعيل على حكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم الأحد، بخصوص سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، قائلا: " أحالت اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية إلى البرلمان، وهذا الأمر في حوزة مجلس النواب، حيث سيناقش الاتفاقية من خلال لجانه، وفور الانتهاء من مناقشات اللجان، ستعرض الحكومة  كل التفاصيل والوثائق الخاصة بهذا الموضوع منذ سنة 90".

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رئيس مجلس الوزراء نوه بأن هناك زيارات بشكل مستمر من جميع الدول للتعرف على الفرص الاستثمارية في ، لافتا إلى لقائه بشركة صينية لديها رغبة في الاستثمار في مصر، وخاصة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، في مجال الغزل والنسيج؛ اعتمادا على القطن المصري، وما يتميز به من جودة.

وفيما يخص أزمة زيادة الأسماك، قال رئيس الوزراء: "نتابع بشكل عام أسعار السلع الغذائية مع وزيري والزراعة".

وأضاف إسماعيل أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه غدا العديد من مشروعات القوانين ومنها التأمين الصحي وحماية المستهلك.

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التحرير

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