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وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

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وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

التحرير

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قال المتحدث باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة، براين شوت، اليوم الأحد، إن هناك علاقات عميقة تربط بين والولايات المتحدة، واصفا إياها بـ"الإيجابية".

وأبدى شوت، على خلفية اللقاء الذي عقده مع الصحفيين بجناح القنصلية الأمريكية بمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية، حرص الجانبين على تقوية هذه العلاقات من خلال التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية بين القاهرة وواشنطن يبلغ 5 مليارات دولار.

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وكشف عن وجود وفد تجاري أمريكي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار مسؤولي المصرية والقطاع الخاص؛ لبحث سبل توسيع التجارة الزراعية بين مصر والولايات المتحدة.

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التحرير

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