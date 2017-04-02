وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

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قال المتحدث باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة، براين شوت، اليوم الأحد، إن هناك علاقات عميقة تربط بين مصر والولايات المتحدة، واصفا إياها بـ"الإيجابية".

وأبدى شوت، على خلفية اللقاء الذي عقده مع الصحفيين بجناح القنصلية الأمريكية بمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية، حرص الجانبين على تقوية هذه العلاقات من خلال التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية بين القاهرة وواشنطن يبلغ 5 مليارات دولار.

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