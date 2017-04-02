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السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية

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السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية

التحرير

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التقى الرئيس عبدالفتاح ، خلال زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن، مارلين هيوستن الرئيس والمدير التنفيذى لشركة لوكيهد مارتن المتخصصة في الصناعات العسكرية.

وشهد اللقاء تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأمريكية في في ضوء برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

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كما تم بحث عمل الشركات الأمريكية على تعزيز تواجدها واستثماراتها في مصر، وأن تستخدم مصر كقاعدة تصديرية لها إلى كل دول المناطق المجاورة، لا سيما وأن مصر توفر إحدى أعلى نسب العائدات علىى الاستثمار في العالم.

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التحرير

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