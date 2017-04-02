علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حذَّر الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، من الإتجار بأموال اليتيم، "الهلاك والدمار عقوبة أكل مال اليتيم وكأنما يأكل في بطنه نار".

وأضاف جمعة، خلال برنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "cbc" :"إنشاء دور أيتام ليس الحل الأمثل لرعاية الأيتام"، موضحا أن الله تعالى وضع "اليُتم" من صفات النبوة.

شاهد أيضا

ووجه جمعة رسالة لليتيم، "يا بختك يا هناك"، مطالبا بوجود تدريب سابق للأسر على استضافة الأيتام وكيفية التعامل معهم ، فالمشكلة في الأسر البديلة عدم قدرتها على رعاية كبار السن أو الأطفال الأيتام".



