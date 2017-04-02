صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس

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شيع أهالي السويس جثمان كابتن الغزالي، شاعر المقاومة الشعبية، عصر اليوم الأحد، إلى مثواه الأخير في حضور محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد وكبار قادة المحافظة، بعد الصلاة على جثمانه بمسجد الغريب.

ويبقى التاريخ شاهدا على قصة كفاح بطل من أبطال هذا الوطن بما قدم من كل غال ونفيس خلال حروب 67 و73، من أغاني وأشعار ملحمية بثت روح المقاومة والفداء في الجنود البواسل، الأمر الذي دعا كبار الشعراء بتلقيبه بالشاعر القديس.