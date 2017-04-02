المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي

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فاز نادي مصر المقاصة، على نظيره الإسماعيلي، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينمها اليوم على استاد الفيوم، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري.

وسجل ثلاثية المقاصة أحمد الشيخ "هدفين"، وايريك تراروي، في الدقائق الـ44،40،27، بينما سجل ثنائية الإسماعيلي كل من عماد حمدي، ودييجو كالديرون، في الدقائق الـ65،32.

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ورفع الفريق الفيومي رصيده إلأى النقطة الـ51 ليقلص الفارق بينه وبين الأهلي متصدر الدوري لـ4 نقاط، بينما توقف الإسماعيلي عند النقطة الـ28 محتلًا المركز التاسع بجدول المسابقة.